林俊易不敵奈良岡功大 台北羽球公開賽4強止步

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球好手林俊易，今天在台北羽球公開賽男單4強，以19比21、20比22不敵日本新生代小將奈良岡功大，無緣壓軸決賽。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列。

現年21歲的奈良岡功大，目前世界排名38，曾是2018青年奧運男單銅牌，近況極佳的他，上週才剛在新加坡公開賽拿下亞軍，也是日本新生代的羽球好手。

身高181公分、左手持拍的林俊易，今年10月將滿23歲，則是台灣羽壇的潛力股，昨天他在8強才扳倒大會第2種子、世界排名16的「羽球王子」王子維，也打響自己名號。

兩人過去2度交鋒，林俊易對戰還未開胡，今天再次對陣，首局彼此互有領先，在局末林俊易追到17比18，接連發生失誤讓對手取得聽牌。

奈良岡功大接下來回擊出界，給了林俊易一線希望，可惜他沒能乘勝追擊，先以19比21讓出。

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次局林俊易一度以8比7保有微幅領先，不料對手逆勢拉出一波7比1攻勢超前，林俊易在局末再次追至20比20平，無奈先是一記直線殺球被認定出界，接著網前又發生掛網，讓他抱憾以20比22吞敗。

至於張課琦與李芷蓁的混雙組合，今天4強賽在次局浪費3個局點，最終以15比21、21比23不敵泰國組合歐通（Ruttanapak Oupthong）與柯瑞帕（Chasinee Korepap），同樣止步4強。（編輯：陳政偉）1110723