宋家豪中繼無失分飆152公里 吳念庭代打敲安
2022/7/24 20:44
（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪連3天出賽，今天中繼投1局、無失分，飆速152公里，西武隊野手吳念庭比賽後半段代打上場敲1支安打，連2場出賽敲安，樂天終場以9比2拿勝。
日本職棒例行賽樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊在西武巨蛋交手，兩隊5局打完樂天隊6比2領先，樂天6局上靠著辰己涼介陽春砲多添保險分。
樂天隊6局下換上台灣投手宋家豪接替登板，先保送首名打者山川穗高，接著讓打者打出雙殺，再三振抓到該局第3個出局數。
樂天隊8局攻勢再起，靠著鈴木大地、岡島豪郎接連安打先拿1分，再靠著滾地球推進、暴投跑回團隊第9分。
西武隊台灣野手吳念庭今天沒有先發出賽，9局1人出局後代打上場，敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢，西武隊沒能再添分數、吞下敗仗；吳念庭連2場出賽敲安，賽後打擊率2成31。
宋家豪今天總計用13球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振，近期5場出賽無失分，賽後防禦率2.89。（編輯：張雅淨）1110724
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