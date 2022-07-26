台日雙獅主題日 統一獅邀許銘傑開球

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中職統一獅將舉辦與日職埼玉西武獅交流活動，球團今天宣布，首波主題日8月3日將在高雄澄清湖球場登場，將邀請曾效力西武獅、現任樂天桃猿投手教練許銘傑當開球嘉賓。

日職西武獅與中職統一獅隊自2016年起舉辦交流活動以來，至今已經邁入第7年，儘管近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，無法前往雙方主場與當地球迷見面，但透過線上模式的互動。

統一獅在上半季與台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅「棒籃雙獅好友日」落幕後，球團今天發布新聞稿宣布，下半年繼續展開與西武獅的交流系列活動，維持台日雙獅的友誼互動。

球團表示，台日雙獅主題日除了在定番的吉祥物對決有全新項目外，當天還將邀請到曾在西武獅效力長達12年、現任樂天桃猿投手教練許銘傑，擔任開球嘉賓。

許銘傑自2000年加入西武獅後，第2年便投出身價，更曾入選日本職棒明星賽，12年期間累積49勝，也是郭泰源後，第2名取得自由球員身分的台灣選手。

除了球員身分外，許銘傑還曾重返西武獅擔任投手教練，2018年統一獅隊前往日本高知與西武獅進行海外交流賽時，也曾給予許多協助。

對於將在台日雙獅主題日擔任開球嘉賓，許銘傑透過新聞稿表示非常驚喜，也很謝謝統一獅球團的邀請，已經許久沒站上投手丘的他，將會盡全力完成這次的開球任務。（編輯：張芷瑄）1110726