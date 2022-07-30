新竹棒球場優化外野牛棚 市府擬3大改善項目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市府組棒球場場地改善小組日前舉行會議，拍板4大改善方向，其中外野牛棚區域，將增設人工草皮、遮雨棚、觀賽高腳椅3大項目，使牛棚設施更完善、暖身空間更舒適。

新竹市政府今天發新聞稿指出，外野牛棚區域改善細節將由設計單位於8月1日提供模擬圖，待味全龍球團及相關單位確認後開始施作，使牛棚設施更完善、暖身空間更舒適。

市府指出，考量新竹風大，後援投手練球時恐受風沙影響，經會議討論決議，為降低外野觀眾席塵土飛楊，造成觀賽品質不佳，外野牛棚除投手丘、本壘板之外，全面鋪設人工草皮，使環境更乾淨美觀，且不影響外野觀眾觀賽品質；此外，也重新調整牛棚投手丘紅土硬度，與場內投手丘一致。

另，因應使用者球員需求，牛棚上方將增設固定式遮雨棚於靠觀眾席側，可有效遮擋午後陽光直射及雨水，同時維持外野球迷良好觀賽視野。目前已在設計階段，待設計書圖出爐，再與球團等單位確認後著手施作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府說明，為方便練投球員即時掌握場內比賽情形，牛棚內座椅將改設為高腳椅，高度調整至能夠直觀場內，提供更舒適暖身環境。針對牛棚區鄰近無設置洗手間，將由龍來球場公司就近建置美觀簡易廁所，後援投手如廁無須再跑回休息室，更完善牛棚設施環境。

市府指出，棒球場改善小組邀集專家、球員就各項目給予意見，市府虛心接受並予以改善，並持續與中職、球團、球員工會等單位密切溝通合作，力求符合各方面需求，盼改善到符合球員及賽事要求，也給予球迷更好的觀賽體驗。（編輯：方沛清）1110730