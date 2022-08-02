聖荷西女網賽首輪 詹皓晴、青山修子兩盤苦戰過關

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（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣女子網球雙打好手詹皓晴和日本搭檔青山修子今天在聖荷西女網賽女雙首輪，歷經近2小時苦戰，以7比6（10）、6比4險勝日本組合二宮真琴與穗積繪莉，有驚無險挺進8強。

總獎金近76萬美元（約新台幣2283萬元）的聖荷西女網賽女雙賽事今天開打，詹皓晴與青山修子這組「台日聯軍」，7月初才在溫布頓網球錦標賽連闖3關、挺進8強，也打出競爭力。

不過詹皓晴與姊姊詹詠然上一站重新聯手，姊妹倆出征瑞士的洛桑女網賽，次輪就草草出局。本週詹皓晴和青山修子再次合拍出征，兩人也在聖荷西女網賽順利闖過頭關。

詹皓晴與青山修子的「台日聯軍」今天碰上二宮真琴與穗積繪莉這對日本組合，兩組人馬堪稱勢均力敵，首盤雙方一路持平，前12局打完以6比6扯平。

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搶7大戰雙方依舊互不相讓，雙方互有領先，卻始終無法拉開差距，「台日聯軍」成功化解對手4個局點，並在9比10落後下連追3分，以12比10艱苦拿下。

次盤戰況依舊膠著，前6局打完兩組人馬各自破了對手2個發球局，以3比3扯平，第7局「台日聯軍」再次攻破對手發球局，一口氣連拿2局，取得5比3關鍵超前，最終以6比4守住勝利，也成為首組晉級8強的雙打組合。（編輯：張雅淨）1110802