金城盃籃球邀請賽開幕 HBL冠軍隊帶頭競技

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因疫情停辦1年的金城盃籃球邀請賽，今年捲土重來，3日在金門縣立體育館開幕，HBL冠軍隊光復高中、中華台北U16男子籃球代表隊等進行賽事。（金城鎮公所提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月3日

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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）因疫情停辦1年的金城盃籃球邀請賽，今年捲土重來，今天在金門縣立體育館開幕，HBL冠軍隊光復高中，以及才獲得全國中學校際籃球賽組冠軍的金門農工帶頭拚搏，進行34場賽事。

第31屆金城盃籃球賽開幕典禮，由光復高中林恩祈代表宣誓，金城鎮長李誠智、鎮代會主席陳天成共同開球。李誠智致詞表示，金城盃籃球邀請賽去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年恢復，盼藉由高質素的競技與切磋交流，提升金門縣籃賽水準。

李誠智指出，菁英組賽事邀請國內關注度高，同時也是最熱血的HBL全國高中籃球聯賽、110學年度前8強中的光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中、東泰高中、錦和高中，以及108學年前8強的南湖高中與國手級的中華台北U16男子籃球代表隊，同場競技。

社會組方面，有剛拿下111年全國中學校際籃球賽冠軍的金門農工，和烈嶼鄉公所、金門高中、沃皮斯潮流組隊，共襄盛舉。

縣府教育處長黃雅芬歡迎選手跨海來金參賽，她表示，今年金城盃參賽隊伍實力堅強，其中，光復高中是110學年HBL冠軍隊，金門農工才剛獲得111年全國中學校際籃球賽組冠軍，預料會是高水準賽事。由於金門「星光節」活動正辦理中，黃雅芬邀請遠道而來的選手比賽之餘，可到西洪營區走走看看。

鎮公所表示，與過去不同的是，今年導入籃球運動平台GoHoops APP，不論是賽前的賽事提醒、賽後的即時數據、賽事影音、球員社群互動等，球迷都可即時獲得第一手訊息，歡迎下載使用，也可透過YouTube平台搜尋「金城盃」，觀賞直播及歷史賽事。

社會組和菁英組賽事分別在6、7日閉幕，到時各將頒發最佳5人獎及MVP最有價值球員獎。（編輯：謝雅竹）1110803