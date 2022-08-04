議員批棒球場未驗收即開賽 竹市府：有使用執照
（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）竹市府今天在議會進行棒球場專案報告，多名議員質疑棒球場未驗收就開賽。竹市教育處長賴榮光表示，棒球場取得使用執照，且也安排各項目測試，多方確定場地狀態後才使用。
新竹市政府今天在新竹市議會進行新竹市立棒球場專案報告。時代力量新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷質詢指出，棒球場還未驗收完成，就要開賽，未能確保球員比賽安全。
國民黨新竹市議員林耕仁表示，棒球場門面有鏽跡，感覺危險、也不美觀，還有部分座位視線不良，盼竹市府趕緊改善場地。
針對未完成驗收即開賽部分，賴榮光透過新聞稿指出，棒球場在今年5月完成使用執照法定程序並取得，隨即安排各項目測試，在與中華職棒大聯盟賽務相關部門會勘後，進行項目微調，也與委外經營商龍來公司完成各營運空間點交。
賴榮光表示，棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。
有關選手受傷善後問題，新竹市政府透過新聞稿指出，持續與球團保持聯繫，關心選手的狀況，會提供所需協助。
至於棒球場消防安全及耐候鋼建材使用問題，竹市府表示，棒球場防火避難設施及消防設備，皆經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定。
竹市府指出，經與專家討論後，已有棒球場初步改善方向，包含草皮持續養護、投手丘紅土區進行澆水夯實、場地內排水溝覆蓋人工草皮、選手休息區排水溝覆蓋軟墊、牛棚連接通道暫不設置以及打擊視覺區增高到8.8米。
另外，棒球場3樓女廁門板重新裝設、外野看台區重新上漆並加深顏色、視線不良座位評估移除、牛棚區設置遮陽棚、球員休息區走道加寬、確定固定式轉播平台位置、入口樓梯新增止滑條等，將持續改善，以符合使用者及球迷需求。（編輯：戴光育）1110804
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