更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

議員批棒球場未驗收即開賽 竹市府：有使用執照

2022/8/4 16:09（8/4 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
多名新竹市議員4日在議會質疑為何新竹市立棒球場未驗收就開賽，市府表示，棒球場已取得使用執照，且也安排各項目測試，多方確定場地狀態後才使用。圖為市府人員日前會勘棒球場情形。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月4日
多名新竹市議員4日在議會質疑為何新竹市立棒球場未驗收就開賽，市府表示，棒球場已取得使用執照，且也安排各項目測試，多方確定場地狀態後才使用。圖為市府人員日前會勘棒球場情形。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）竹市府今天在議會進行棒球場專案報告，多名議員質疑棒球場未驗收就開賽。竹市教育處長賴榮光表示，棒球場取得使用執照，且也安排各項目測試，多方確定場地狀態後才使用。

新竹市政府今天在新竹市議會進行新竹市立棒球場專案報告。時代力量新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷質詢指出，棒球場還未驗收完成，就要開賽，未能確保球員比賽安全。

國民黨新竹市議員林耕仁表示，棒球場門面有鏽跡，感覺危險、也不美觀，還有部分座位視線不良，盼竹市府趕緊改善場地。

針對未完成驗收即開賽部分，賴榮光透過新聞稿指出，棒球場在今年5月完成使用執照法定程序並取得，隨即安排各項目測試，在與中華職棒大聯盟賽務相關部門會勘後，進行項目微調，也與委外經營商龍來公司完成各營運空間點交。

賴榮光表示，棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。

有關選手受傷善後問題，新竹市政府透過新聞稿指出，持續與球團保持聯繫，關心選手的狀況，會提供所需協助。

至於棒球場消防安全及耐候鋼建材使用問題，竹市府表示，棒球場防火避難設施及消防設備，皆經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

竹市府指出，經與專家討論後，已有棒球場初步改善方向，包含草皮持續養護、投手丘紅土區進行澆水夯實、場地內排水溝覆蓋人工草皮、選手休息區排水溝覆蓋軟墊、牛棚連接通道暫不設置以及打擊視覺區增高到8.8米。

另外，棒球場3樓女廁門板重新裝設、外野看台區重新上漆並加深顏色、視線不良座位評估移除、牛棚區設置遮陽棚、球員休息區走道加寬、確定固定式轉播平台位置、入口樓梯新增止滑條等，將持續改善，以符合使用者及球迷需求。（編輯：戴光育）1110804

賴榮光
減輕家長負擔 竹市府暑假開辦特教生照顧專班
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族