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連珍羚擊敗蒙古選手 柔道亞錦賽再添1銅

2022/8/4 21:06
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（中央社記者龍柏安台北4日電）東京奧運國手、台灣「柔道女王」連珍羚今天在亞洲柔道錦標賽女子57公斤級銅牌戰中，在最後1分28秒拿下半勝，擊敗蒙古女將穆卡塞蒂夫，拿下生涯第6面亞錦賽銅牌。

2022亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，台灣共派出6男、6女，共計12人參賽。稍早「柔道男神」、東京奧運銀牌得主楊勇緯，先在男子60公斤級拿下銅牌，連珍羚則成功替台灣再添1銅。

世界排名28的連珍羚，生涯累計在亞錦賽共拿下2銀、6銅，且曾在2015年起至2017年，連續3屆亞錦賽都成功奪牌，今年則是她繼2017年後，再次於亞錦賽站上摘下獎牌。

事實上連珍羚上一次在比賽中拿下獎牌，已是去年5月在烏茲別克塔什干柔道大滿貫賽，那一站她順利摘銀，可惜接下來她連續4站都未能站上頒獎台，其中也包括東京奧運。

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所幸連珍羚在今年亞錦賽成功終結獎牌乾旱，今晚她在銅牌戰成功擊敗世界排名18的蒙古女將穆卡塞蒂夫（Ichinkhorloo Munkhtsedev），今年賽季的獎牌也如願開張。

值得一提的是，4強賽連珍羚面對大會頭號種子、去年世界柔道錦標賽銀牌得主玉置桃，雙方表現堪稱勢均力敵，正規賽兩人一路僵持，直到黃金得分賽進行到7分06秒，連珍羚才因領到第3次指導被判定落敗，抱憾出局無緣決賽。（編輯：吳協昌）1110804

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