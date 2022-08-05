曾俊欣攜手艾切維利 洛斯卡波斯網賽男雙進4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣網球一哥曾俊欣與阿根廷好手艾切維利攜手，今天在墨西哥的洛斯卡波斯網球賽男雙次輪，以7比6（3）、6比3淘汰伊布登與普賽爾這對澳洲組合，本季首度挺進男雙4強。

目前世界排名84的曾俊欣，過去重心都放在男單，加上這一站在內，今年僅參加5場男雙賽事，最多僅闖進8強，而去年他曾在ITF等級於羅馬尼亞皮特什蒂舉行的男網賽，拿下生涯男雙首冠。

曾俊欣這次前往墨西哥參加ATP 250等級的洛斯卡波斯網賽，堪稱雙喜臨門，單、雙打都拿下ATP巡迴賽等級的會內首勝，且男雙闖進4強，也改寫本季男雙最佳戰績。

曾俊欣昨天男單次輪面對世界排名12的英國一哥諾瑞（Cameron Norrie），他在首盤前6局和對手打成3比3平，無奈接下來意外崩盤一口氣連丟9局，以3比6、0比6遭到淘汰，他收拾好心情今天提拍再上轉戰男雙，也順利闖關。

曾俊欣這一站與世界排名88的阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry）組成跨國聯軍，兩人今天在男雙次輪遭遇澳洲的伊布登（Matthew Ebden）與普賽爾（Max Purcell），首盤雙方一路僵持、互不相讓，戰局被拖入搶7大戰。

曾俊欣與艾切維利在搶7開局就取得3比1領先，並在4比3領先之際，一口氣連拿3分，以7比3率先拿下。

次盤前5局打完，曾俊欣與艾切維利握有3比2領先，接下來兩人先破再保，將領先拉開至5比2大幅領先，最後則以6比3收下勝利，並摘下4強入場券。（編輯：陳政偉）1110805