林昱珉響尾蛇農場潛力新秀排名第17 獲得高評價
2022/8/6 14:28
（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅美響尾蛇隊1A投手林昱珉空降農場潛力新秀排名第17名、獲得高評價，林昱珉今天先發投5局飆6K、失2分，林昱珉讓打者揮空率高，球隊期待他球速提升、評價他變速球潛力佳。
美國職棒亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉今年投出不錯成績，今天響尾蛇隊農場潛力新秀排名更新、林昱珉空降第17名，球探報告描述，提到林昱珉在業餘時期有豐富的國際賽資歷，去年以18歲的年紀參加U23世界盃棒球賽。
球探報告中提到，儘管林昱珉身材不算突出，但是他的高抬腿投球姿勢、動力傳導機制可以讓他的投球有威力，林昱珉直球最快球速約150公里左右，但是變化球種多，曲球變化角度佳、是他的拿手球路，但球探報告對他的變速球潛力評價更高。
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球探報告中提到林昱珉不會過分用力的催球速，近期出賽讓打者揮空率高，球隊期待他球速提升，目前對於林昱珉能不能面對更高層級的打者或許還有疑慮，但他敢於積極攻擊內角，加上年輕、看好他是養成先發投手人選。
旅美響尾蛇隊1A今天與聖地亞哥教士隊1A交手，林昱珉先發投5局被敲出6支安打，投出6次三振、2次保送，失掉2分責失分，球隊終場以3比6吞敗，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率1.80。（編輯：張芷瑄）1110806
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