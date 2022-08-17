林子偉續留美奮戰 加盟獨立聯盟長島鴨隊

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）旅美台灣好手林子偉日前被美國職棒紐約大都會隊釋出，確定繼續留在美國打拚，並轉戰美國獨立聯盟，大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊今天在社群平台宣布簽下林子偉的消息。

林子偉曾效力於波士頓紅襪隊、明尼蘇達雙城隊，今年3月與紐約大都會隊簽下小聯盟合約，本季仍因傷所擾，進出傷兵名單，近日被大都會隊釋出，當時所屬經紀公司悍創運動行銷回應，林子偉會先留在美國，持續等待機會。

林子偉今天確定落腳處，美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks）宣布簽下林子偉，而前一名效力長島鴨隊的台灣球員則是今年返台參加中職選秀、加入味全龍隊的投手林凱威。

先前有球迷將林子偉的英文名Tzu-Wei Lin與海嘯Tsunami結合，成為Tzunami，以「子海嘯」形容林子偉的火燙表現，長島鴨隊今天也在社群平台以「子海嘯」介紹林子偉。

林子偉本季在3A出賽28場，92個打數敲出14支安打，包括2轟，貢獻8分打點，打擊率1成52；生涯在大聯盟5個球季，出賽102場，193個打數，43支安打，1發全壘打，打擊率2成23。（編輯：張雅淨）1110817