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馬斯克發豪語：將買下英超曼聯

2022/8/17 12:28（8/17 12:43 更新）
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Tesla執行長馬斯克（圖）表示將買下英超曼聯。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
Tesla執行長馬斯克（圖）表示將買下英超曼聯。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
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（中央社奧斯汀16日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，他將買下英格蘭超級足球聯賽（Premier League）的曼徹斯特聯隊（Manchester United Plc）。

全球首富馬斯克過去有在推特上亂放砲的紀錄，所以目前並不清楚他是不是真的有意收購英超名門曼聯。

馬斯克的推文寫道：「我將要買下曼聯，不用客氣喔。」

曼聯是全球最受歡迎的足球隊之一，他們曾在英超奪冠20次，是英超奪冠次數最多的球隊；在全球俱樂部賽事最高殿堂的歐洲冠軍聯賽（Champions League）也曾3度拿下冠軍。

曼聯目前由美國的葛拉瑟 （Glazer）家族掌控，他們目前尚未對此做出回應。

截至今天股市收盤，曼聯的市值達20.8億美元（約新台幣630億元）。

由於曼聯近年表現並不理想，球迷對葛拉瑟家族十分不滿。葛拉瑟家族是在2005年，以7.9億英鎊（約新台幣289億元）買下曼聯。

曼聯去年試圖與其他幾隊自立門戶，成立歐洲超級聯賽（European Super League）但失敗收場，讓反葛拉瑟家族的聲浪達到最高峰。

部分粉絲敦促馬斯克別收購推特（Twitter），改買曼聯。馬斯克原本談定以440億美元買下推特，但突然反悔，因此鬧上法庭。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110817

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