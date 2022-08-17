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吳念庭連2場無安打獲1保送 宋家豪投1局無失分

2022/8/17 21:27
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰福岡軟銀鷹3打數摃龜，連2場無安打，獲得1保送；而效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，投1局被敲2安、無失分。

西武獅隊本週在主場西武巨蛋與福岡軟銀鷹展開3連戰，太平洋聯盟戰績前2名隊伍進行對決，西武獅隊昨天首戰以2比0勝出，今天進行第2戰，吳念庭先發第5棒、改守三壘。

吳念庭2局下獲得保送，靠著隊友安打，跑回球隊第1分，第3局吞下三振，第3、4次上場打擊時，都敲成飛球出局。

吳念庭此役3打數無安打，連續2場比賽未敲安，靠著保送上壘，為球隊跑回1分，賽後打擊率2成16，西武獅隊最終以3比5落敗。

另外，樂天隊今天出戰北海道日本火腿鬥士，7局下在8比2領先時派宋家豪中繼。

宋家豪先三振代打的清宮幸太郎，再讓古川裕大敲成飛球接殺，隨後在被連續敲出2支安打後，又投出保送，關鍵時刻讓野村佑希擊成一壘方向滾地球，有驚無險化解滿壘危機，樂天最終就以8比2贏球。

宋家豪投1局無失分，被敲出2支安打，三振和保送各1次，最快球速152公里。（編輯：陳仁華）1110817

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