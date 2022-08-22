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柯里奇世界排名僅152名 辛辛那提稱王創紀錄

2022/8/22 10:29（8/22 10:58 更新）
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克羅埃西亞網球選手柯里奇（圖）21日在ATP辛辛那提大師賽以直落二擊敗希臘好手西西帕斯奪冠，成為在大師賽奪冠世界排名最低的選手。（圖取自twitter.com/atptour）
克羅埃西亞網球選手柯里奇（圖）21日在ATP辛辛那提大師賽以直落二擊敗希臘好手西西帕斯奪冠，成為在大師賽奪冠世界排名最低的選手。（圖取自twitter.com/atptour）
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（中央社辛辛那提21日綜合外電報導）因肩傷1年沒比賽，今年3月才復出的克羅埃西亞網球選手柯里奇，今天在ATP辛辛那提大師賽以直落二擊敗希臘好手西西帕斯奪冠，成為在大師賽奪冠世界排名最低的選手。

世界排名152名的柯里奇（Borna Coric）此役以7比6（7比0）、6比2擊敗世界排名第7的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），是在ATP大師賽奪冠的球員中，世界排名最低的一人。

過去在大師賽奪冠的世界排名最低球員，是1996年在漢堡捧起冠軍獎盃、當時世界排名143名的西班牙選手卡瑞蒂羅（Roberto Carretero），柯里奇這次拿下辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）冠軍，打破卡瑞蒂羅的紀錄。

柯里奇說：「老實說，我詞窮了，這真的是很不可思議的感覺，我會好好享受這一刻。」

「我真的很開心。」

柯里奇過去在這個等級的比賽中，僅有1次打進決賽的經驗，他在4年前那場於上海舉行的比賽敗給喬科維奇（Novak Djokovic）。

在這場以直落二勝出的比賽中，柯里奇發出7記愛司球（ace），並在4次可能被破發的情況下，3度逆轉情勢。

柯里奇今天贏球後，在其生涯與西西帕斯的交手紀錄上，以2勝1負稍占上風。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110822

柯里奇
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