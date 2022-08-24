烏克蘭足球季戰亂中展開 馬立波球隊盼踢出佳績

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（中央社烏克蘭德米迪夫23日綜合外電報導）在俄羅斯對烏克蘭的侵略仍在持續的情況下，烏國足球季仍在今天展開，來自馬立波的球隊在戲劇性的逃離俄軍魔爪後，希望能讓馬立波這個飽受摧殘的城市感到驕傲。

來自馬立波（Mariupol）的球隊FSC Mariupol目前在基輔北部20公里處的小村落德米迪夫（Demydiv）暖身，那裡距離該隊的基地、濱臨亞速海（Azov Sea）的戰略港市馬立波有數百公里之遙。

該隊的主席雅洛申科（Oleksandr Yaroshenko）告訴法新社，他為球員打氣說：「你們不僅僅是在踢足球，你們得出賽，因為我們來自馬立波。」

雅洛申科還記得，在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的兩天前，球隊才剛踢了場友誼賽。

當時，沒有人認為俄羅斯會發動攻擊。

兩天後，第一顆炸彈落在馬立波，俄羅斯部隊在幾天內就包圍了該地。

當馬立波電力和自來水3月初因為不斷遭到砲轟而被切斷，該隊的教練、球員便到市中心的球隊基地集合。

也在做醫療產業生意的雅洛申科表示，他自願協調馬立波的各醫療設施運作。在過去發生戰事的6個月中，其中一些最激烈的戰鬥，就發生在馬立波。

雅洛申科起初要求球員搭乘球隊巴士離開，那輛黑色的大巴，擋風玻璃上署名「馬立波」字樣，就停在距離球場僅幾公尺遠的地方。

但大部分的球員不想離開家人，也擔心離開的途中遭到攻擊，因此不願逃走。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110824