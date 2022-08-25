吳念庭打擊熄火 宋家豪連5場登板無失分

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天4打數摃龜，還吞下2次三振；效力樂天金鷲隊台灣投手宋家豪連2天登板，投1局被敲1安、送出1保送，有驚無險完成中繼任務，連5場無失分。

西武獅隊昨天讓出太平洋聯盟龍頭寶座後，賽前僅落後福岡軟銀鷹隊0.5場勝差，西武獅隊今天繼續在客場千葉海洋球場與千葉羅德海洋隊交手。

吳念庭賽前連5場敲安，且近3場都有雙安演出，今天先發第5棒，但改守三壘，2局上吞下三振後，4局上擊成投手前滾地球，第5局敲成左外野飛球遭接殺，8局上吞下個人單場第2K，此役4打數無安打，賽後打擊率2成29。

今天西武獅、羅德隊一役砲聲隆隆，全場出現5支全壘打，西武獅靠著外崎修汰、源田壯亮、栗山巧開轟，一度取得5比3領先，羅德隊第8局攻下2分，扳平戰局，9局下靠著三木亮再見安打，以6比5氣走西武獅。

另外，樂天金鷲隊今天出戰福岡軟銀鷹隊一役，樂天隊上演投手車輪戰，先發投手釜田佳直僅投1局失4分就退場，全場動用8名投手。

宋家豪第8局在7比5領先時登板中繼，先三振野村大樹後，又讓谷川原健太擊成二壘方向滾地球出局，隨後被増田珠敲安，並保送洋砲蓋爾維斯（Freddy Galvis），所幸讓下一棒打者明石健志擊成飛球遭到接殺，化解危機，樂天隊最終就以7比5獲勝。

宋家豪投1局，被敲出1支安打，另有保送、三振各1次，連5場出賽未失分，防禦率2.33。（編輯：張芷瑄）1110825