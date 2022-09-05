U15世界盃棒球賽日本因疫情退賽 台灣連兩屆拿季軍

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U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊原訂5日與日本隊打季軍戰，因日本隊確診人數超過、裁定由台灣拿下季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月5日

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍戰取消，裁定台灣隊7比0拿勝、連兩屆拿下季軍。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊此次也有不錯表現，原訂今天與日本隊打季軍戰，根據大會規定，球隊中超過6名球員確診COVID-19，球隊就無法正常參賽，日本隊因為確診人數超過、裁定由台灣拿下季軍。

台灣隊此次在複賽就曾與日本隊碰頭、展現韌性，比賽前半段一度落後，但後半段追分，終場以6比4拿下勝利，也是日本隊此次賽會吞下的首敗。

台灣隊連2屆拿下季軍，也是隊史U15層級（含IBA世界青少棒賽）第4座季軍，台灣隊預計於7日上午5時50分抵達台灣。（編輯：陳仁華）1110905