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U15世界盃棒球賽日本遭沒收比賽 台灣無緣冠軍戰

2022/9/3 18:07
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）U15世界盃棒球賽日本隊與古巴隊比賽，日本隊以3比0擊敗古巴隊，卻因為先發投手辻琉沙用球數超過、比賽被沒收，裁定古巴7比0獲勝，也影響台灣隊、台灣隊確定無緣冠軍戰。

U15世界盃棒球賽超級循環賽複賽，日本隊今天與古巴隊交手，先發投手辻琉沙完投7局僅被敲出4支安打，率隊以3比0完封古巴。

但世界棒壘球總會（WBSC）官網新聞指出，根據大會規定投手單場最多用球數上限是95球，如果在打席中球數達上限可以完成該打席退場，辻琉沙投到7局2人出局後用球數已經達96顆，卻繼續面對下一名打者、三振抓到最後出局數，最終用球數為99球。

因為辻琉沙用球數超過大會限制規定，日本與古巴隊比賽遭沒收，裁定古巴隊以7比0拿勝，古巴目前戰績4勝、確定晉級冠軍戰。

台灣隊今天以0比10不敵美國隊，想晉級冠軍戰古巴隊必須連輸2場，日本與古巴比賽卻遭沒收裁定，由於台灣輸給美國分數較多，比較對戰優質率居下風，等於提前確定無緣冠軍戰。

台灣隊將於台灣時間4日凌晨1時30分與巴拿馬交手，日本隊明天將與波多黎各交手，美國隊則將與古巴隊交手。（編輯：屈享平）1110903

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