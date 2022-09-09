林昱珉6局飆10K拿勝投 陳聖平敲高A首轟

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美響尾蛇隊投手林昱珉今天小聯盟1A先發出賽展現三振功力，投6局飆出10次三振無失分，拿下本季第2勝；響尾蛇隊野手陳聖平手感火燙，敲出高階1A首轟，單場3安2打點。

亞利桑那響尾蛇隊小聯盟1A今天與洛杉磯天使隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，今天狀況不錯，1、2局各投出1次保送，但沒有失分，3局讓打者3上3下。

林昱珉4局2人出局後再投出保送，關鍵時刻三振、化解危機，5局也讓打者3上3下，直到6局2人出局後接連被敲2支安打，但三振穩守、展現壓制力。

林昱珉今天總計用94球投6局，僅被敲出2支安打，飆出10次三振，另外投出3次保送，沒有失分，隊友火力支援，球隊終場以7比4拿勝，林昱珉拿下本季第2勝，賽後防禦率2.97。

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響尾蛇高階1A今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打1棒、守三壘，陳聖平1局敲出三壘方向安打、盜上二壘，3局敲出三壘方向飛球出局，6局球隊0比7落後時，敲出陽春砲、幫助球隊打破鴨蛋。

陳聖平7局得點圈有人時，再敲出適時安打、送回球隊第2分，8局敲出投手方向滾地球出局；陳聖平今天手感火燙，5打數敲出3支安打，包括在高階1A首轟，打回球隊前2分，貢獻2打點、有2得分，還有盜壘成功，賽後打擊率4成，球隊後半段追分，以8比7拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110909