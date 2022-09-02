劉致榮先發5局飆10K拿勝投 林昱珉無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅美波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆10K、無失分，展現壓制力，拿下個人本季第3勝；響尾蛇隊1A投手林昱珉今天投5局失1分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事紅襪隊高階1A今天與亞特蘭大勇士隊交手，紅襪隊派出投手劉致榮先發，劉致榮開賽被首名打者敲出安打，接著讓打者敲出滾地球形成雙殺，再讓打者敲出二壘方向飛球出局、沒有失分。

劉致榮2局被首名打者敲出安打、暴投讓打者上到二壘，接著連飆3K、化解危機，劉致榮3局讓打者3上3下，4局被敲安打、投出1次保送，但力守不失分，5局再連飆3K、完成投球任務。

劉致榮今天總計用79球投5局，僅被敲出3支安打，投出1次保送，飆出10次三振、無失分，球隊終場以4比1拿勝，劉致榮拿下勝投，賽後防禦率6.11。

亞利桑那響尾蛇隊小聯盟1A今天與聖地亞哥教士隊交手，響尾蛇隊派出投手林昱珉先發，林昱珉1局1人出局後被敲出二壘打，2人出局後投出保送，但力守不失分。

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林昱珉2局也有被敲安打、投出保送，但沒有失分，3局有狀況，先四壞保送首名打者，2人出局後被敲二壘打失掉1分，林昱珉4、5局雖然都有被敲安打，但沒有失掉分數，球隊3比1領先時退場。

林昱珉今天總計用85球投5局，被敲出5支安打，投出5次三振、3次保送，失掉1分責失分，退場後牛棚失守，球隊終場以5比8吞敗，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率3.62。（編輯：張芷瑄）1110902