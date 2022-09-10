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金童唐西奇獨得35分 斯洛維尼亞闖進籃球歐錦賽8強

2022/9/10 23:45
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（中央社柏林10日綜合外電報導）歐洲籃球錦標賽今天展開最後16強一戰定生死對決，衛冕軍斯洛維尼亞在「金童」唐西奇獨得35分、連3場至少攻下30分的神勇帶領下，以88比72擊敗比利時，與稍早驚險過關的法國隊都取得8強席位。

NBA達拉斯獨行俠隊超級巨星唐西奇（Luka Doncic）7日在小組賽最後一戰對法國之役狂飆47分，締造歐錦賽史上單場第二高分紀錄，6日與德國交手則攻進36分。

今天他砍進4顆三分球，罰球10投9中，攻下35分，成為歐錦賽過去30年來第一位連續3場得分都破30的球員。

此外，他也有5籃板、5助攻及4抄截的全面表現，以一己之力領軍闖關。

比利時在前3節卯足全力，只以60比63落後3分，讓斯洛維尼亞繃緊神經，不料比利時在最關鍵的末節一度長達5分多鐘1分未得，反觀斯洛維尼亞一口氣在這段時間灌進15分，終場前4分11秒以80比65拉開領先差距，比賽勝負就此底定。

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稍早另一場土耳其對法國的16強賽，前3節打完以49比57落後的法國隊，第4節展開絕地大反攻，正規比賽即將終了前，福尼耶（Evan Fournier）切入投籃不進，7月由NBA猶他爵士隊轉至明尼蘇達灰狼隊的法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）補灌得手，法國以77比77逼平對手。

延長賽戈貝爾包辦全隊10分當中的5分，土耳其拿到9分，最後在戈貝爾20分17籃板率領下，法國以87比86險勝，率先取得今年歐錦賽8強門票。（譯者：徐崇哲）1110910

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