「鬼之切」吉諾布里入籃球名人堂 再添個人傳奇

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（中央社路易斯安那州紐奧良10日綜合外電報導）美國籃球名人堂今天正式歡迎2022年新成員入列，包括「鬼之切入」吉諾布里與「跨下運球之王」哈德威兩位NBA前球星在內，今年共有13人入主。

籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）今天的入堂儀式由前美式足球聯盟NFL球星、現任體育節目主持人拉夏德（Ahmad Rashad）主持，典禮先以對傳奇球星比爾．羅素（Bill Russell）致敬開始，接著13位入選者陸續接受加冕。

除吉諾布里（Manu Ginobili）、哈德威（Tim Hardaway），2022梯名人堂成員還包括傳奇裁判伊凡斯（Hugh Evans）、美大學男籃名帥哈金斯（Bob Huggins）、4次拿下美國女子職籃WNBA總冠軍的惠倫（Lindsay Whalen）、3度在WNBA奪冠的凱希（Swin Cash）、2013年獲選為年度最佳總教練的卡爾（George Karl）、教練史坦利（Marianne Stanley）、傳奇女籃選手山克－格倫茨（Theresa Shank-Grentz）、傳奇教頭哈里斯（Del Harris）、前NBA球星哈德森（Lou Hudson）、曾6次入選NBA明星賽的柯斯蒂羅（Larry Costello）、南斯拉夫首位籃球巨星柯拉奇（Radivoj Korac）。（譯者：鄭詩韻）1110911