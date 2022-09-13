以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

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世界聽障三人制籃球賽（DIBF 3x3 World Cup）9月7日到10日在以色列舉行，參與的台灣隊郭峻成（由左至右）、教練鄧碧雲、陳韋翔、領隊張震宇、林稚詠、許瑋玲、教練鄧碧珍、梁尚庭、防護員吳品嫻、廖又萱和吳尚澤。中央社記者賴素芬拉馬干攝 111年9月13日

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（中央社記者賴素芬特拉維夫13日專電）首屆世界聽障三人制籃球賽7日至10日在以色列特拉維夫東郊的拉馬干市舉行，台灣女子隊獲第6名、男子隊獲第7名，都寫下參加國際聽障籃球賽事的新紀錄，表現可圈可點。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦兩年賽事，世界聽障三人制籃球賽（DIBF 3x3 World Cup）本月上旬在以色列拉馬干（Ramat Gan）的馬卡比亞（ Kfar Maccabiah）運動中心舉行。今年除了慶祝「國際聽障籃球總會」（DIBF）成立20周年，也是首次舉辦3X3籃球賽（每隊3人、半個球場、每場賽10分鐘）。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長張震宇帶領鄧碧雲與鄧碧珍2位教練、3位女球員、4位男球員、1位防護員於5日抵達以色列、報到入住運動中心附設飯店，6日賽前練習，7日參加開幕儀式並開始比賽。

9日上午，駐以色列代表李雅萍、駐以色列代表處人員和幾位旅居以色列的僑胞到場觀賽，為台灣隊加油打氣。以色列文化和運動部長和這次比賽的總負責人恰好也在現場，就坐到代表處人員附近和僑胞一起觀賽。當天代表處還特地送給代表隊選手以色列人週五安息日慣吃的安息日麵包。

世界聽障三人制籃球賽4天賽程中，台灣女籃進行9場比賽、男籃7場，最後女籃得第6、男籃第7。

世界聽障三人制籃球賽9月上旬在以色列舉行，台灣聽障女籃對義大利隊，爭取進入複賽。中央社記者賴素芬拉馬干攝 111年9月13日

台灣聽障籃球隊曾到土耳其、保加利亞、巴西、日本、義大利等國參加國際比賽，對以色列這次賽事的規劃安排、志工細心接待、大會的服務和整個賽程的YouTube網路直播等都讚賞不已。

由於航班安排，比賽閉幕後代表隊有一天空閒，有機會參加由以色列導遊和司機帶領的耶路撒冷一日遊，了解以色列歷史與社會情況，並參訪猶太聖地西牆和基督教神聖的聖墓教堂（Holy Sepulchre），給團員留下深刻印象。

國際聽障籃球總會由各國的聽障籃球組織組成，2002年7月在希臘雅典成立並舉行第一次大會，與「國際聽障運動總會」（ICSD）合作辦理各項活動。國際聽障籃球總會目前有28個會員國。

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國際聽障運動總會已舉辦多年的國際和國家籃球比賽，也負責其他幾項運動、世界錦標賽和聽障奧運會。根據領隊張震宇和兩位教練過去的經驗，2009年在台北舉辦的第21屆聽障奧林匹克運動會（Deaflympics）中由中華民國籃球協會（CTBA）協辦的聽障籃球賽以及2015年在桃園舉辦的世界聽障籃球錦標賽在國際間均獲好評。

台灣聽障籃球隊比國際聽障籃球總會更早成立，在2015年的亞太聽障籃球錦標賽中（2015 APDBC）男籃贏得銀牌。在DIBF的積分排行榜上，台灣男籃目前在28個會員國中排名第10。（編輯：郭中翰）1110913