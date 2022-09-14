兄弟檔聯手出擊 西班牙連11屆闖進籃球歐錦賽4強

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（中央社柏林13日綜合外電報導）在厄南戈梅茲兄弟聯手強攻42分帶領下，3屆冠軍西班牙今天在歐洲籃球錦標賽克服一度落後15分劣勢，以100比90力克黑馬芬蘭，連續11屆賽事挺進最後4強。

西班牙前一場經延長賽後以102比94擒伏強敵立陶宛，締造自1979年起連續21屆賽事打進前8強的新猷，打破蘇聯於1951至1989年所創連續20屆的紀錄。如今更進一步，寫下自1999年起連11屆闖進4強的紀錄。

目前效力NBA紐奧良鵜鶘隊的哥哥威利‧厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）上場25分鐘拿到27分5籃板，身披NBA多倫多暴龍隊球衣的弟弟胡安‧厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）則貢獻15分4籃板。

芬蘭在第1節攻勢凌厲，頭號主將馬卡南（Lauri Markkanen）雖只得2分，但全隊在這10分鐘攻下30分，以30比19領先11分；第2節芬蘭一度拉開到領先15分，不過厄南戈梅茲兄弟撐住西班牙的氣勢，兩人上半場合力得到23分，讓西班牙前兩節打完落後縮小到個位數差距（43比52）。

第3節威利‧厄南戈梅茲籃下無人能擋攻得10分，西班牙發動一波16比3攻勢，此節中段反以60比57超前3分。馬卡南接著斬獲11分，但西班牙回以2顆三分球，仍維持6分領先。

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終場前不到4分鐘，芬蘭曾追至82比84只落後2分，但威利‧厄南戈梅茲先是以一次火鍋阻斷芬蘭追平的希望，隊長費南德茲（Rudy Fernandez）等人再於攻擊端補上三分彈，11比2的攻勢正式終結芬蘭的反攻氣焰。

馬卡南前一場轟進43分，爆冷率領芬蘭擊敗克羅埃西亞，並寫下芬蘭國家隊史上大賽單場個人最高分紀錄，讓芬蘭自1967年之後首度擠進歐錦賽8強；今天他仍有28分、11籃板、3助攻、2抄截的全能演出，但不敵厄南戈梅茲兄弟合體的威力。（譯者：徐崇哲）1110914