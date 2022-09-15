又是延長賽 法國力克義大利晉級籃球歐錦賽4強

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（中央社柏林14日綜合外電報導）歐洲籃球錦標賽今天進行第2天8強賽，法國繼16強經延長賽險勝土耳其後，今天又得延長加班5分鐘才得以93比85擒伏義大利，晉級歐錦賽4強。

法國開賽即打出一波13比4攻勢領先9分，儘管義大利隨後將比分追近到12比15，法國仍以27比20結束第1節。到了第2節，兩隊重演類似劇本，法國以38比31結束上半場。

但法國在第3節時開始面臨困境，義大利追成57比56反超對手，取得本場比賽首次領先，以62比56領先6分進入第4節。

法國在第4節嘗試反攻，在終場前4分鐘左右，義大利還以70比64領先，而法國在塔皮（Terry Tarpey）及戈貝爾各自拿下2分後，將比賽追近至68比70。

在終場前2分鐘左右，義大利在豐泰奇歐（Simone Fontecchio）三分球命中，將比分拉大至75比68，迫使法國喊暫停。

在正規賽結束前，法國緊咬義大利不放，在塔皮、戈貝爾、福尼耶（Evan Fournier）及赫特爾（Thomas Heurtel）接連追分下，以77比77進入延長賽。

到了延長賽，兩隊情勢又開始扭轉，法國在赫特爾、福尼耶、戈貝爾及盧瓦烏卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）等人相繼得分下一路領先，終場以93比85贏得比賽。

在法國方面，NBA明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）拿下19分14籃板雙十成績，赫特爾得到全隊最高的20分、外加8助攻，福尼耶則有17分進帳。法國在16強賽也是靠戈貝爾20分17籃板率領下，才以87比86險勝土耳其。

義大利斯皮蘇（Marco Spissu）及豐泰奇歐雙雙拿下陣中最高的21分，但仍無力率隊晉級歐錦賽決賽。（譯者：陳正健）1110915