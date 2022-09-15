台中女子健身出意外 教練提醒最好有人輔助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北15日電）台中一名女子健身出意外。PLG新竹街口攻城獅球員、也是合格健身教練的宋宇軒今天表示，民眾在使用史密斯機械式槓鈴時，應有教練或朋友在旁輔助，且要使用保護槓才能避免意外發生。

台中有名女子今天在World Gym健身俱樂部台中烏日店，獨自進行臥推槓鈴時不慎壓傷，造成頭部撕裂傷呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，消防局獲報將女子送醫，意外原因警方正調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前效力台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅的宋宇軒，過去也是專業健身教練，他表示，史密斯機械式槓鈴兩側應有保護槓，能阻止使用器械時，因力竭造成槓鈴快速落下砸傷，能把槓鈴卡在一定高度，「若有使用保護槓，發生意外當下最多器材會損壞，但人不會受傷。」

宋宇軒強調，在使用重訓器材時，最好有教練或朋友在旁邊輔助，也能降低力竭時發生意外的機率。他指出，「在使用史密斯機械式槓鈴時，最好也穿上護腰，這也能確保使用者萬一力竭時，核心仍有緩衝力量，不會讓槓鈴直接落下造成太大傷害。」（編輯：張雅淨）1110915