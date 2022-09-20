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亞洲青棒賽取消 台灣再拚2023年U18世界盃

2022/9/20 15:13
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）U18世界盃棒球賽落幕，但今年亞洲青棒賽確定取消，明年U18世界盃資格採2018年亞青成績，台灣、韓國、日本取得資格，台灣為主辦國，將多一席外卡資格。

原訂2021年舉行的U18世界盃棒球賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延至今年舉行，台灣隊冠軍戰不敵美國隊，無緣挑戰連霸、拿下亞軍，代表隊預計今晚抵台。

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今年度亞洲青棒錦標賽原本預計年底在台灣舉行，但根據規定，主辦國際賽事必須前一年向體育署提出申請，由於疫情考量、申請流程不及，也沒有其他國家有意接手主辦，經亞洲棒球總會執委會決議，此屆賽事取消。

亞青為明年U18世界盃棒球賽資格賽，前3名球隊取得U18世界盃門票，因為今年亞青取消，明年U18世界盃資格由上一屆2018年亞青排名決定，前3名球隊依序為韓國、台灣、日本，由於台灣是主辦國，將多一席外卡資格，至於外卡球隊為哪隊，目前還沒有確定。（編輯：張芷瑄）1110920

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