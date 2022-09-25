2022洄瀾鐵人三項賽 花蓮鯉魚潭登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）2022洄瀾鐵人三項今天上午在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢等人鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽，魏嘉賢為選手加油打氣，也鼓勵更多人投入體育運動領域。

這項賽事由中華民國越野鐵人三項協會主辦，花蓮市公所擔任協力指導單位，比賽分3種距離組別，分別為113K（游泳1.9KM、自行車90KM、路跑21.1KM）、56.5K（游泳1.5KM、自行車45KM、路跑10KM）以及28.75K（游泳750M、自行車23KM、路跑5KM），共吸引近1300名好手報名參加。

比賽從泳渡鯉魚潭開始，接著騎上自行車在鯉魚山的上下坡較勁，最後則是環潭路跑挑戰體能。

中華民國越野鐵人三項協會理事長賴曉春表示，由於這兩年受到疫情影響，繼2019年後終於能在今年恢復辦理，也非常開心有上千名朋友支持，感謝花蓮市公所鼎力相助，加上花蓮本身就具備良好自然環境，一定能吸引更多團體舉辦體育競賽。

魏嘉賢表示，鯉魚潭環境優美，適宜旅遊及運動，每年都有許多海內外遊客造訪，中華民國越野鐵人三項協會與花蓮市公所在籌辦鐵人賽事的合作協調已持續許久，感謝籌備團隊的專業能讓這次賽事成功舉辦。

魏嘉賢也提醒，由花蓮市公所主辦的2022花蓮太平洋縱谷馬拉松將在10月22日上午登場，屆時請民眾協助配合交通管制，造成鄉親不便請多見諒。（編輯：陳仁華）1110925