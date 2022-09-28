更多編輯台推薦新聞：
全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計 英德花費逾3兆元最多
國際

全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計 英德花費逾3兆元最多

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

兄弟逆轉秀奪9連勝 與龍頭桃猿勝差剩1場

2022/9/28 22:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）中職中信兄弟新洋投奧特羅今天初登板5.2局失2分，靠著打線幫忙，第5局得4分逆轉戰局，最終就以5比2擊退樂天桃猿，兄弟隊9連勝追平隊史紀錄，且與龍頭的桃猿隊勝差僅剩1場。

近期拉出8連勝的中信兄弟，下半季戰績暫居第2，賽前僅落後龍頭樂天桃猿2場勝差，兩隊今天在台中洲際棒球場交手，兄弟隊「開箱」新洋投奧特羅（Andy Otero）。

桃猿隊開路先鋒林立首局選到保送上壘後，靠著隊友推進以及林泓育高飛犧牲打，跑回球隊第1分；4局上桃猿隊林泓育從洋投奧特羅手中敲出陽春全壘打，率隊取得2比0領先。

4局下兄弟隊在連續獲得2個保送後，林書逸適時安打，幫助球隊打破鴨蛋，攻下1分。

兄弟隊5局下攻勢再起，王威晨在二、三壘有人情況下敲出高飛犧牲打，扳平比分，許基宏、陳子豪、林書逸隨後安打延續攻勢，加上對手失誤，單局添得4分。

奧特羅投5.2局被敲5安、掉2分，奪得中職首勝，退場後由江忠城中繼投1.1局，而蔡齊哲、李振昌各投1局，均無失分，聯手守住領先優勢，最終兄弟隊就以5比2勝出，收下9連勝，追平中信兄弟隊史紀錄。

兄弟隊林書逸單場4打席3次上壘，包括2安和1次保送，貢獻2打點，賽後獲選單場MVP。（編輯：謝雅竹）1110928

奧特羅
兄弟註銷牧田和久、註冊泰樂 新洋投奧特羅抵台 兄弟再簽新洋投奧特羅 預計9月上旬抵台
林書逸
兄弟黃恩賜摘本季首勝 力阻桃猿點亮魔術數字 周思齊勝利打點斷桃猿8連勝 拿下單場MVP
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
味全龍擊敗悍將 布里悍7局好投奪第10勝