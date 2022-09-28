兄弟逆轉秀奪9連勝 與龍頭桃猿勝差剩1場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）中職中信兄弟新洋投奧特羅今天初登板5.2局失2分，靠著打線幫忙，第5局得4分逆轉戰局，最終就以5比2擊退樂天桃猿，兄弟隊9連勝追平隊史紀錄，且與龍頭的桃猿隊勝差僅剩1場。

近期拉出8連勝的中信兄弟，下半季戰績暫居第2，賽前僅落後龍頭樂天桃猿2場勝差，兩隊今天在台中洲際棒球場交手，兄弟隊「開箱」新洋投奧特羅（Andy Otero）。

桃猿隊開路先鋒林立首局選到保送上壘後，靠著隊友推進以及林泓育高飛犧牲打，跑回球隊第1分；4局上桃猿隊林泓育從洋投奧特羅手中敲出陽春全壘打，率隊取得2比0領先。

4局下兄弟隊在連續獲得2個保送後，林書逸適時安打，幫助球隊打破鴨蛋，攻下1分。

兄弟隊5局下攻勢再起，王威晨在二、三壘有人情況下敲出高飛犧牲打，扳平比分，許基宏、陳子豪、林書逸隨後安打延續攻勢，加上對手失誤，單局添得4分。

奧特羅投5.2局被敲5安、掉2分，奪得中職首勝，退場後由江忠城中繼投1.1局，而蔡齊哲、李振昌各投1局，均無失分，聯手守住領先優勢，最終兄弟隊就以5比2勝出，收下9連勝，追平中信兄弟隊史紀錄。

兄弟隊林書逸單場4打席3次上壘，包括2安和1次保送，貢獻2打點，賽後獲選單場MVP。（編輯：謝雅竹）1110928