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美國狂勝加拿大40分破紀錄 勇闖世界盃女籃賽決賽

2022/9/30 20:27
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）女子世界盃（World Cup）籃球賽今天在雪梨展開準決賽，美國隊女將史都華（Breanna Stewart）奪全場最高17分，助美國以83比43狂勝加拿大，挾準決賽最大勝分差新猷勇闖決賽。

法新社報導，衛冕軍美國女籃隊今天開場就打出一波15比0攻勢，之後未曾減弱火力，把她們的世界盃連勝紀錄擴大到29場，將於金牌戰迎戰中國隊。

除了史都華貢獻全場最高17分，隊友威爾森（A'ja Wilson）繳出15分、12籃板的「雙十」表現。反觀加拿大，阿米希爾（Laeticia Amihere）拿下全隊最高的8分。

美國以40分懸殊差距擊敗加拿大，寫下世界盃女籃賽準決賽最大勝分差紀錄。

美國隊教頭芮夫（Cheryl Reeve）表示：「我們的目標是奪下金牌，我們有能力辦到。」

美國女籃隊一直是壓倒性的奪冠大熱門，女子世界盃籃球賽從1986年採用單淘汰賽制後，美國隊已連續10屆比賽至少打進4強戰。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110930

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