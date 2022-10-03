擺脫藥檢風波 跳高好手李晴晴有奧運夢

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（中央社記者黃巧雯新北3日電）「如果真的被禁賽的話，真的有心，我一定還會回來。」台灣跳高好手李晴晴歷經藥檢風波，獲得清白後，她今天自信地站在比賽場上，並秀出手上奧運五環刺青，盼有朝一日能圓夢。

李晴晴去年10月初先是在全大運改寫高懸32年的女子跳高全國紀錄，隨後在10月中旬的全運會繳出1公尺90，將全國紀錄推向新高。

不過，令李晴晴沒想到的是，因近視問題在今年春節前進行雷射手術，回診時發現眼壓過高，必須立即服用藥物減壓，而藥物含利尿劑，但當下因屬急症，未能事先申請治療用途豁免。事後藥物檢測結果不利於李晴晴，她選擇自願暫時停賽，後來於今年6月接獲中華運動禁藥防制基金會通知，因回溯性治療用途豁免申請核可，已從禁賽名單移除。

李晴晴今天參加在新北市板橋第一運動場舉行的新北城市盃全國田徑公開賽女子跳高決賽，起跳前的步伐，從過去11步調整為小助跑搭配5步，她在過程中挑戰1.69公尺、1.75公尺、1.81公尺都是1次試跳就過關，儘管後來3度挑戰1.91公尺、超過全國紀錄都失利，仍拿下金牌。

李晴晴從禁藥風波後的首戰8月雲林縣運動會，到這次參加城市盃，她直呼今天比賽的感覺很輕鬆。

談到未來目標，李晴晴除了瞄準明年亞運外，並未特別設限，就盡全力去跳，但也不忘了以自身案例呼籲選手，用藥要更謹慎。

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回憶起捲入藥檢風波當下，李晴晴儘管先自願禁賽，但仍持續訓練，即使明知自己不是故意，但也做好被禁賽的心理準備，「我當時想說，如果我真的被禁賽的話，真的有心，我一定還會回來，就看上天怎麼安排，很幸運的，我又在這裡了，一切都是最好的安排」。

談起近期左手手臂還多了2塊刺青，李晴晴露出靦腆的微笑，一塊是小狗和兔子跳高的圖案，另一塊象徵奧運五環的標誌，期許自己繼續追逐夢想。（編輯：張雅淨）1111003