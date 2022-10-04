布里悍7局優質先發 味全龍擊退桃猿

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（中央社記者黃巧雯桃園4日電）中華職棒味全龍洋投布里悍今天繳出7局失2分優質先發，加上吉力吉撈．鞏冠2分砲，個人本季第12轟出爐，聯手以5比2擊敗樂天桃猿。

暫居下半季龍頭樂天桃猿今天在主場桃園棒球場迎戰味全龍隊，桃猿賽前僅領先排名第2的中信兄弟0.5場勝差，只要今天輸球，以及另一場兄弟隊贏球，龍頭寶座就得拱手讓人，桃猿晚間比賽派出「防禦率王」黃子鵬先發搶勝。

開路先鋒林立首局率先敲安後，靠著隊友陳晨威安打，跑回第一分，隨後朱育賢內野滾地球帶有1分打點，幫助球隊取得2比0領先。

龍隊第2、3局都有攻勢，董秉軒2局上二壘安打、攻下1分後，近期手感火熱的吉力吉撈．鞏冠第3局揮出2分打點全壘打，本季第12轟出爐，這也是他近8場比賽的第5轟，在全壘打排行榜上僅落後暫居領先的桃猿隊林立1轟。

龍隊第7局攻勢再起，洋砲谷德溫（Brian Goodwin）選到保送後，張政禹、拿莫．伊漾安打串連，追加1分，桃猿隊緊急換上朱俊祥登板，化解危機。

桃猿隊7局下連續2支安打吹起反攻號角，1出局後，郭嚴文獲得故意四壞保送，形成滿壘，龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）關鍵時刻三振嚴宏鈞，再靠著滾地球拿下第3個出局數，而龍隊8局上再追加1分，最終以5比2獲勝。

龍隊洋投布里悍投7局失2分，被敲出6安，送出2次保送、8次三振，本季第11勝到手。桃猿隊黃子鵬賽前本季4場對龍隊先發，拿下3勝，今天投6.1局失4分退場，吞下本季對戰首敗。

龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時稱讚，布里悍相較於過去投球時心情容易受到影響，最近2場先發顯得較冷靜，第7局壘上有人時，當時觀察布里悍投球都還能投到想要的位置，因此有信心布里悍能自行化解危機。

談到首局亂流，布里悍認為，外野手接球時受到燈光影響，「如果沒有受燈光影響，可能就不會有這2分的出現」，而能夠拿下勝利，他認為，捕手蔣少宏的引導功不可沒。

攸關季後賽門票的年度勝率第3之爭，龍隊目前占據有利地位，但葉君璋認為，後面還有很多場比賽，「最重要是要確保打好每一場比賽才有機會」。

至於挑戰生涯第300轟的味全龍野手林智勝此役並未上陣，葉君璋解釋，會參考對戰數據，決定要不要讓林智勝上場；至於明天林智勝是否會出賽，葉君璋僅說：「應該會。」（編輯：張芷瑄）1111004