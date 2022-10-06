PLG台北富邦勇士提前布局 與張宗憲完成續約

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣職業籃球聯盟PLG衛冕軍台北富邦勇士今天宣布，已與首屆年度MVP、台灣「噴射機」張宗憲提前再續2年新約，若無意外，未來3年張宗憲都將持續披著勇士戰袍在球場上奮戰。

P. LEAGUE+休季期間，勇士本土長人「大房東」曾文鼎轉戰台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻，球團也加快布局，希望能夠保留連霸班底，勇士今天發布官方聲明，宣布提前與張宗憲達成續約共識。

張宗憲在PLG元年例行賽場均可繳出15.6分、2.5籃板、2.9助攻與1.8抄截，除摘下年度MVP，同時入選年度第一隊、防守第一隊。

上季張宗憲場均雖小幅度下滑至12.5分，不過籃板與助攻則小幅上漲至3.1籃板與3.4助攻，顯示打法愈趨成熟、全面。

勇士領隊蔡承儒表示，張宗憲對球隊攻守兩端都扮演重要角色，尤其防守能有效限制洋將更是難能可貴，「期待台灣噴射機可以飛向新高度，並帶領球隊完成3連霸的任務。」

對於球團提前續約，張宗憲表示，他對勇士有著深厚情感，在他最低潮徬徨的時候，蔡承儒總是主動跟他聯繫，加上他與隊友之間的相處融洽，「他們都是達成2連霸一起奮鬥的好兄弟，更讓我想在這裡繼續努力打造勇士王朝。」

張宗憲強調，他很開心也很期待，未來3年繼續留在球隊的日子，他也想看看自己能達到什麼程度，「也要謝謝所有支持我和富邦的球迷，沒有你們，這一切都不可能實現。」（編輯：張雅淨）1111006