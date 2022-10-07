桃猿新秀劉家翔先發養成 洪敏暘二軍二刀出賽

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職樂天桃猿隊今年選秀選入新人陸續二軍亮相，投手劉家翔以先發養成，總教練曾豪駒表示，期待他慢慢展現出能力，至於第7輪指名洪敏暘二軍投打二刀出賽。

中華職棒樂天桃猿隊今年季中選秀首輪選進穀保家商畢業的捕手宋嘉翔，第3輪選進同是穀保家商畢業的投手劉家翔，兩人名字的音完全相同，被問起以後如果都在一軍要叫人時怎麼區分，曾豪駒笑說：「一個叫小宋、一個叫小劉」。

桃猿隊新秀4日起陸續二軍亮相，劉家翔5日首場出賽就是先發，對中信兄弟隊二軍投1局，被敲1支安打，投出1次三振、4次保送，失掉4分（3分責失分），承擔敗投。

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總教練曾豪駒今天賽前接受媒體訪問時說，劉家翔設定先發養成，再看他後續的成長幅度，首場出賽帳面上成績看起來雖然不好，可能是職業第一場出賽比較緊張， 相信他有實力，之前看他高中比賽壓制力都不錯，等適應職業強度過後，相信他可以慢慢展現出他的能力。

桃猿隊今年選秀第7輪選進三民高中畢業的洪敏暘，洪敏暘在業餘時期是投打二刀流，4日首場二軍出賽打4棒、守左外野，3打數沒有敲出安打，5日二軍出賽則以投手身分，登板中繼投1局飆2K、無失分，今天二軍再以打者身分出賽，總計2打數沒有敲出安打。（編輯：張芷瑄）1111007