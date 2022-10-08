洪敏暘投打都有優勢 桃猿規劃二刀養成有觀察期

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中華職棒樂天桃猿隊今年選秀第7輪選進三民高中畢業好手洪敏暘，總教練曾豪駒（圖）8日表示，目前規畫讓洪敏暘二刀發展，，洪敏暘高中時期投打兼備，雖然他本人說比較喜歡打擊，但也不希望他太快放棄投球。中央社記者謝靜雯攝 111年10月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿今年選入新秀洪敏暘，總教練曾豪駒表示，目前球團育成部門規劃讓他二刀流培養，左投優勢加上投球品質、未來性佳，打擊跟球的感覺好，暫時設定2年的養成觀察期。

中華職棒樂天桃猿隊今年選秀第7輪選進三民高中畢業好手洪敏暘，洪敏暘業餘時期是投打二刀流，進到職棒後，目前二軍3場出賽，有2場擔任打者，總計5打數沒有安打；也有登板中繼投1局，投出2次三振、無失分。

總教練曾豪駒今天受訪表示，目前育成部主管沈鈺傑規劃是讓洪敏暘二刀發展，曾豪駒表示，洪敏暘高中時期投打兼備，雖然他本人說比較喜歡打擊，但也不希望他太快放棄投球這部分。

曾豪駒表示，洪敏暘有左投的優勢，加上投球品質佳，如果可以保持這方面的優勢繼續成長，以一個牛棚左投角色來看，蠻有未來性的。

至於打擊方面，曾豪駒表示，洪敏暘揮擊的軌跡蠻好的，跟球天生球感也好，就看他進到職棒可不可以維持住， 希望他先兩邊兼著，不要太快抉擇。

近年也有不少高中好手被討論可以二刀發展，但進到職棒後成功的例子少，曾豪駒表示，二刀流確實不容易，投手和打者的訓練會有差異，球團和育成部需要幫他完整規劃，讓他全心全意的訓練。

曾豪駒表示，洪敏暘秋訓、春訓都會用二刀流的方式訓練，目前大概抓2年的時間觀察他的傾向，希望給他一點時間，慢慢引導出好的一面。（編輯：屈享平）1111008