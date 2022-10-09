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兄弟全年度勝率至少第2 確定有季後賽門票

2022/10/9 22:39
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒中信兄弟隊今天打線發揮，陳子豪滿貫砲、詹子賢2分砲，終場以13比4擊敗樂天桃猿隊，接下來即使全敗，也確定年度勝率在前2名，成為本季第2支取得季後賽門票的球隊。

中華職棒中信兄弟隊近期戰績不錯，今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，團隊敲出19支安打，陳子豪關鍵滿貫砲，詹子賢也敲出2分砲，另外岳東華單場4安表現佳，順利擊敗桃猿隊，陳子豪獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊拿下今天比賽勝利，賽後下半季戰績續居首位，領先排名第2名的桃猿隊2場勝差；全年度戰績排名第2，落後排名首位的桃猿隊2.5場勝差。

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兄弟賽後全年度戰績63勝44敗4和，排名第3名的味全龍隊戰績54勝54敗3和，兩隊都只剩下9場比賽，兄弟即使接下來比賽全輸、龍隊接下來比賽全贏，龍隊的勝率也不會超越兄弟，兄弟確定年度勝率至少第2名。

桃猿隊是上半季冠軍、已經取得季後賽門票，兄弟則成為第2支取得季後賽門票的球隊，兄弟有機會拚下半季冠軍和年度勝率第一，總教練林威助則表示，下半季冠軍是優先目標，會盡量搶下。（編輯：管中維）1111009

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