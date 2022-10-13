17直播冠名贊助鋼鐵人 新球季目標闖進PLG季後賽

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（中央社記者龍柏安台北13日電）PLG高雄鋼鐵人今天公布新賽季全新戰袍，球團也正式宣布，新球季將由17直播贊助，球隊名稱更名為高雄17直播鋼鐵人，球隊老大哥呂政儒喊話：「目標是晉級季後賽。」

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人隊今天舉行開季記者會，球員全數出席，也穿上全新戰袍亮相，今年球隊與在地潮牌合作，打造全新形象，球員也充當模特兒，以酷帥造型登台走秀。

球隊主力後衛陳又瑋穿上一件大紅外套，他笑說，直到今天才知道球隊有和潮牌合作。有趣的是，他從高中開始至大學，球隊代表色都是紅色，他搞笑地說：「沒想到又是紅色，原來我和紅色這麼有緣。」

鋼鐵人的招牌球星「男模」呂政儒指出，上季的目標就是晉級季後賽，可惜最終沒能如願，他強調：「新球季的首要之務，就是晉級季後賽。」

鋼鐵人是PLG所有球隊當中，最早開訓的球隊，無奈熱身賽仍苦吞2連敗，陳又瑋承認，輸球代表他們仍有進步空間，還能做得更好，但他也說，會利用接下來的時間加緊腳步，與自家洋將磨合。

球隊攻堅主力之一的周儀翔，熱身賽因傷並未亮相，他透露右膝一直有傷，目前仍在努力復健中，至於能否趕得上開季前歸隊，他苦笑說：「希望可以趕得上。」

對於即將到來的新賽季，周儀翔透露，希望能幫助讓整個團隊更好，讓更多小老弟的戰力可以銜接上來，一起打進季後賽，最重要的則是自己不要受傷，健康打完整個賽季。（編輯：張雅淨）1111013