胡冠俞、戴云真開轟 富邦悍將二軍總冠軍[影]

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中華職棒二軍總冠軍賽第4戰，富邦悍將隊胡冠俞（圖）、戴云真開轟，助隊以10比2擊敗中信兄弟隊，悍將順利拿下二軍總冠軍，也是富邦接手球團後二軍首冠。 （富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職二軍總冠軍賽第4戰，富邦悍將隊投手范米特6局失1分好投壓制，胡冠俞、戴云真開轟，悍將以10比2擊敗中信兄弟隊，拿下二軍總冠軍，也是富邦接手球團後二軍首冠。

中華職棒二軍總冠軍賽18日開打，例行賽排名第一的富邦悍將與排名第2的中信兄弟交手，比賽採5戰3勝制，悍將首戰以1比4吞敗，19日第2戰7比0拿下勝利，昨天7比5擊敗兄弟隊拿下2勝聽牌，今天第4戰悍將派出洋投范米特先發。

范米特總計用93球投6局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、沒有保送，失掉1分責失分，好投壓制，幫助球隊拿下關鍵勝利、也拿下勝投。

影片來源：CPBL 中華職棒

悍將今天打線發揮，團隊敲出13支安打，1局上靠著安打、暴投、高飛犧牲打先馳得點，3局2人出局後接連3支安打送回第2分。

悍將4局上再起攻勢，2人出局後董子恩選到四壞保送，胡冠俞開轟，2分砲幫助球隊取得4比0領先，兄弟4局下追回1分，悍將5局上先選到2次四壞保送，姚冠瑋、王苡丞、董子恩接連安打，一口氣再拿3分、拉大領先差距。

悍將7局戴云真也開轟、2分砲替球隊多添保險分，兄弟8局下再追1分，悍將9局上廖柏勳率先敲出二壘打，戴云真獲得觸身球保送，姚冠瑋高飛犧牲打送回球隊第10分。

悍將順利拿下中華職棒33年二軍總冠軍，也是富邦接手球隊後二軍首冠，陳金鋒執掌二軍總教練首年就拿下冠軍，隊史上一次拿下二軍總冠軍是2013年、當時是義大犀牛隊。（編輯：張芷瑄）1111022