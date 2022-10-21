更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊貴媚「阮三个3」帶小幫手開民宿 奪金鐘益智實境主持人
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

兄弟不敵味全龍 先送樂天桃猿晉級總冠軍賽[影]

2022/10/21 21:24（10/21 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍21日對戰中信兄弟，龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）敲出個人本季第14轟，率隊擊敗兄弟隊。（中央社檔案照片）
中職味全龍21日對戰中信兄弟，龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）敲出個人本季第14轟，率隊擊敗兄弟隊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒中信兄弟隊下半季封王差一步，今天與味全龍隊交手，以0比2吞敗，下半季封王魔術數字停在1，但因為輸球，也讓樂天桃猿隊確定全年戰績第一名、直接晉級總冠軍戰。

中華職棒中信兄弟19日擊敗味全龍隊，下半季封王魔術數字降至1（M1），昨天起回到主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟昨天輸球，今天也沒能搶下勝利，下半季封王再等等。

龍隊不想被拋彩帶，今天1局上郭天信率先敲出安打，吉力吉撈．鞏冠敲出個人本季第14轟，2分砲幫助球隊取得2比0領先。

龍隊先發投手霸曼今天中職生涯初先發就展現壓制力，總計用89球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制拿下生涯首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊投手林凱威中繼投1局被敲1支安打、無失分，陳冠偉後援1局無失分、替球隊守住勝利，拿下第9次救援成功。

今天賽前中信兄弟隊全年度戰績淘汰指數只剩1，今天樂天桃猿隊沒有比賽，但因為兄弟輸球、讓桃猿隊確定全年度戰績第一，也確定取得總冠軍賽門票，兄弟與味全龍隊將在季後挑戰賽先碰頭。（編輯：張芷瑄）1111021

影片來源：Dragons味全龍官方頻道
影片來源：CPBL 中華職棒
影片來源：CPBL 中華職棒
影片來源：CPBL 中華職棒
延伸閱讀
王鏡銘百中繼儀式有驚喜 笑問：是要引退了嗎？詹智堯引退儀式眼淚沒停過 千場出賽1保送1得分范國宸先打好再想金手套 點出心中好一壘手條件U23澳洲隊教頭帶過林智勝 破紀錄轟有說恭喜U23世界盃棒球賽複賽 台灣2比6不敵韓國吞首敗
林凱威
王維中7局飆9K 味全龍擊退悍將收3連勝林子偉續留美奮戰 加盟獨立聯盟長島鴨隊
郭天信
中信兄弟不敵味全龍 下半季封王再等等運動本就有受傷風險 郭天信：不要再罵梁家榮了[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中信兄弟不敵味全龍 下半季封王再等等