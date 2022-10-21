兄弟不敵味全龍 先送樂天桃猿晉級總冠軍賽[影]

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒中信兄弟隊下半季封王差一步，今天與味全龍隊交手，以0比2吞敗，下半季封王魔術數字停在1，但因為輸球，也讓樂天桃猿隊確定全年戰績第一名、直接晉級總冠軍戰。

中華職棒中信兄弟19日擊敗味全龍隊，下半季封王魔術數字降至1（M1），昨天起回到主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟昨天輸球，今天也沒能搶下勝利，下半季封王再等等。

龍隊不想被拋彩帶，今天1局上郭天信率先敲出安打，吉力吉撈．鞏冠敲出個人本季第14轟，2分砲幫助球隊取得2比0領先。

龍隊先發投手霸曼今天中職生涯初先發就展現壓制力，總計用89球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制拿下生涯首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊投手林凱威中繼投1局被敲1支安打、無失分，陳冠偉後援1局無失分、替球隊守住勝利，拿下第9次救援成功。

今天賽前中信兄弟隊全年度戰績淘汰指數只剩1，今天樂天桃猿隊沒有比賽，但因為兄弟輸球、讓桃猿隊確定全年度戰績第一，也確定取得總冠軍賽門票，兄弟與味全龍隊將在季後挑戰賽先碰頭。（編輯：張芷瑄）1111021

影片來源：Dragons味全龍官方頻道

影片來源：CPBL 中華職棒

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