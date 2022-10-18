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詹智堯引退儀式眼淚沒停過 千場出賽1保送1得分

2022/10/18 19:53（10/18 20:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊野手詹智堯（圖）18日完成生涯1000場出賽，球團賽前替他舉行引退儀式，回顧影片一播放出來，詹智堯就開始掩面啜泣，他哭著說：「這1000場對我來說意義很大」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日
中華職棒富邦悍將隊野手詹智堯（圖）18日完成生涯1000場出賽，球團賽前替他舉行引退儀式，回顧影片一播放出來，詹智堯就開始掩面啜泣，他哭著說：「這1000場對我來說意義很大」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中華職棒富邦悍將隊野手詹智堯今天完成生涯1000場出賽，賽前引退儀式眼淚沒有停過，媽媽、哥哥、高中教練林省言等人到場，詹智堯哭著說：「這1000場對我來說意義很大。」

中華職棒富邦悍將隊教練兼球員詹智堯今天在主場新莊棒球場完成生涯千場出賽，球團賽前替他舉行引退儀式，回顧影片一播放出來，詹智堯就開始掩面啜泣。

引退儀式上，詹智堯的媽媽、哥哥，屏東高中教練林省言、前東家樂天桃猿隊領隊浦韋青，以及過去台體大教練、現任富邦悍將領隊林華韋都有送上禮物。

詹智堯致詞講沒有幾句話就因情緒激動無法繼續，由球團人員代為唸完致詞稿，詹智堯提到，「這1000場對我來說意義很大」，感謝悍將讓他完成千場出賽，為他舉辦這場引退儀式，「老實說我沒想過我可以達成這個里程碑」。

詹智堯提到不認為自己是天賦很高的球員，但感謝棒球生涯每一名教練和前輩對他的幫助，也感謝當年La New熊隊董事長劉保佑在選秀會上選中他，讓他展開職業生涯，且在Lamigo、樂天桃猿13年來對他的照顧，跟著球隊拿下6次總冠軍是最美好的回憶。

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詹智堯也感謝家人一路以來的支持，「今後我雖然不會以球員身分上場，但會以不同的身分繼續參與職棒」，希望大家持續為中職加油。

悍將今天與樂天桃猿隊交手，詹智堯先發打1棒、守中外野，1局選到四壞保送上壘，靠著辛元旭安打跑上二壘，申皓瑋觸身球保送、詹智堯上到三壘，陳真敲出高飛犧牲打，詹智堯跑回球隊第1分；3局上1人出局後詹智堯退場，生涯第1000場出賽留下1次四壞保送1得分紀錄。（編輯：張芷瑄）1111018

詹智堯
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