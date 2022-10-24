中職季後挑戰賽29日開打 兄弟主場迎戰味全

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華職棒今天公布季後賽賽程，季後挑戰賽29日開打，中信兄弟保送1勝與味全龍隊交手，兄弟有第1、3、4場主場優勢，7戰4勝制總冠軍賽，將於11月5日在樂天桃園棒球賽開打。

中華職棒今天公布季後挑戰賽及總冠軍賽賽程，季後挑戰賽由下半季冠軍中信兄弟和年度戰績排名第3的味全龍隊交手，兄弟隊保送1勝，4戰3勝制賽事29日在洲際棒球賽開打，30日為味全龍主場在天母棒球場舉行，若有需要，10月31日、11月1日賽事再回到洲際棒球場舉行。

樂天桃猿隊為上半季冠軍、全年度戰績第一，直接取得總冠軍賽門票，7戰4勝制總冠軍賽桃猿隊有第1、2、5、6、7場主場優勢，總冠軍賽預計11月5日在桃園棒球場開打。

聯盟也公告季後賽疫情特別規範，季後挑戰賽及總冠軍賽期間，若有球員、教練或行政人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），得以書面向聯盟申請登錄人員替換，申請時必須同時出示PCR確診醫院報告證明。

至於替補方式，本土球員僅可替換本土球員、不得替換外籍球員；外籍球員得替換外籍球員或本土球員，但替換外籍球員仍須符合登錄身分規定。

確診隔離結束的球員得再行恢復登錄上場身分，確診人員申請恢復登錄時，原替補人員即需取消登錄，不得選擇其他人員取消登錄。（編輯：屈享平）1111024