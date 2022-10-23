更多編輯台推薦新聞：
華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體
娛樂

華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

杜家明敲生涯首轟 中信兄弟擊敗桃猿

2022/10/23 22:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊昨天就確定拿下下半季冠軍，今天與樂天桃猿隊交手，兄弟團隊敲出15支安打，杜家明、林書逸都開轟，終場以8比6拿下勝利，杜家明拿下單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊昨天沒有比賽，但靠著味全龍隊與樂天桃猿隊延長賽12局打和，下半季非自力封王，也確定4戰3勝制季後挑戰賽先取得1勝優勢。

兄弟今天作客樂天桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手德保拉投5局被敲5支安打，投出1次三振，失掉1分責失分、好投壓制，球隊拿勝、德保拉拿下個人本季第14勝。

兄弟打線發揮，3局林書逸選到四壞保送、盜上二壘，陳文杰安打送回球隊第一分，黃韋盛補上安打再添1分，4局杜家明敲出陽春砲，為個人中職生涯首轟，5局林書逸敲出個人本季首轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

兄弟6局再起攻勢，岳東華率先敲出安打，1人出局後福來喜補上安打送回球隊第6分，7局陳文杰短打跑出內野安打，陳子豪安打推進，2人出局後杜家明再敲出安打替球隊多添2分保險分。

杜家明總計4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

樂天隊團隊也有12支安打、廖健富開轟，但追分不及、吞下敗仗。（編輯：管中維）1111023

林書逸
兄弟逆轉秀奪9連勝 與龍頭桃猿勝差剩1場[影] 兄弟黃恩賜摘本季首勝 力阻桃猿點亮魔術數字
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族