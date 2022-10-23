杜家明敲生涯首轟 中信兄弟擊敗桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊昨天就確定拿下下半季冠軍，今天與樂天桃猿隊交手，兄弟團隊敲出15支安打，杜家明、林書逸都開轟，終場以8比6拿下勝利，杜家明拿下單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊昨天沒有比賽，但靠著味全龍隊與樂天桃猿隊延長賽12局打和，下半季非自力封王，也確定4戰3勝制季後挑戰賽先取得1勝優勢。

兄弟今天作客樂天桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手德保拉投5局被敲5支安打，投出1次三振，失掉1分責失分、好投壓制，球隊拿勝、德保拉拿下個人本季第14勝。

兄弟打線發揮，3局林書逸選到四壞保送、盜上二壘，陳文杰安打送回球隊第一分，黃韋盛補上安打再添1分，4局杜家明敲出陽春砲，為個人中職生涯首轟，5局林書逸敲出個人本季首轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

兄弟6局再起攻勢，岳東華率先敲出安打，1人出局後福來喜補上安打送回球隊第6分，7局陳文杰短打跑出內野安打，陳子豪安打推進，2人出局後杜家明再敲出安打替球隊多添2分保險分。

杜家明總計4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

樂天隊團隊也有12支安打、廖健富開轟，但追分不及、吞下敗仗。（編輯：管中維）1111023