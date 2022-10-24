中職季後挑戰賽龍象大戰 27日全面開放購票

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中職季後挑戰賽29日開打，中信兄弟與味全龍隊交手是經典「龍象大戰」，兩隊主場賽事27日全面開放購票。（圖取自facebook.com/Brotherelephants）

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職季後挑戰賽29日開打，中信兄弟與味全龍隊交手是經典「龍象大戰」，兄弟主場門票25日起陸續開放會員購票，味全龍隊主場門票26日起開放會員購票，兩隊主場賽事27日全面開放購票。

中華職棒季後挑戰賽由中信兄弟與味全龍隊交手，兄弟是下半季冠軍、保送1勝，4戰3勝制比賽將於29日在兄弟主場洲際棒球場開打，第2戰10月30日在龍隊主場天母棒球場舉行，若有需要，10月31日、11月1日比賽將再回到洲際棒球場舉行。

兄弟今天發布新聞稿，季後挑戰賽洲際主場賽事門票，所有區域皆為單一票價，不分全半票，僅保留身心障礙票，內野票價新台幣500至700元、外野票價300元。兄弟主場皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票，現場售票口不販售紙本票券。

兄弟主場賽事門票25日中午12時30分開放2022洲際季票會員優先購票、晚間6時開放猛象會、艾樂粉會員優先購票，26日11時開放親子象會員優先購票，27日中午12時30分全面開放購票。

龍隊也公告季後挑戰賽主題WOW！DRAGONS，並於26日起陸續開放天母季票及主卡會員優先購票。

龍隊主場賽事門票將於27日中午12時起將於味全龍官方售票網、APP全面開放購票；季後賽龍隊主場票價，熱區和特區1280元，一般區980元，經濟區及野餐席880元，燒烤席6人席每組1萬1000元。（編輯：管中維）1111024