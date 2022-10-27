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中職季後挑戰賽名單出爐 味全龍捨伍鐸留霸曼

2022/10/27 17:13
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（中央社台北27日電）中職季後挑戰賽將於29日在台中洲際棒球場登場，味全龍與中信兄弟今天公布28人名單，龍隊最後決定不帶今年拿下22個救援點的伍鐸，選擇新洋投霸曼。

中職今年季前修改賽制，讓季後挑戰賽成為常態賽制，年度排名第一並取得上半季季冠軍的樂天桃猿直接晉級總冠軍賽，下半季季冠軍中信兄弟與除兩支季冠軍之外全年勝率最高的味全龍將進行4戰3勝制的季後挑戰賽，中信先取得一勝，並擁有第1、3、4場的主場優勢。

中信兄弟與味全龍今天公布季後挑戰賽的28人名單，味全龍重新回歸中職第2年就打進季後賽，依規定可以帶3投1野4名洋將，龍隊決定帶上布里悍、鋼龍、霸曼與谷德溫，其中最引人矚目的是將只在例行賽只投過一場比賽的洋投霸曼列入名單中，而今年一度先發、救援兩頭跑，投出7勝4負、2.28自責分率的資深洋投伍鐸因此被擠出名單外。

中信兄弟在洋將部分採取2投1野的方式，有德保拉、泰樂與福來喜。但在本土野手方面，兄弟意外的將本季只出賽9場的杜家明列入名單中；另外，例行賽出賽19場，自責分2.39的投手陳柏豪也未列入名單，反倒是只出賽6場的李吳永勤在名單中。

龍隊在本土部分，2019年選秀狀元劉基鴻因為在季末遭到觸身球受傷，這次也未被列入季後挑戰賽名單中。（編輯：管中維）1111027

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