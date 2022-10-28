王子維遭李卓耀逆轉 法國公開賽止步次輪

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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在法國羽球公開賽先盛後衰，在首局21比13先拿的優勢下，以22比24、10比21連丟兩局，以1比2不敵香港好手李卓耀，16強止步。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

世界排名15的李卓耀，本屆法國公開賽化身成「台灣殺手」，他在首輪歷經83分鐘、3局大戰，意外扳倒台灣一哥周天成，次輪再打滿3局、歷時69分鐘，淘汰世界排名17的王子維、晉級8強。

事實上，王子維生涯和李卓耀生涯前5次交鋒，前者共拿2勝，雙方實力在伯仲之間，今天再次交鋒，首局王子維在14比12領先時，靠著一波7比1攻勢，先以21比13拿下。

次局王子維開局陷入亂流，一度以3比8落後，他在局末連拿6分，反以18比16後來居上，但卻沒守住領先優勢，反讓對手再次追平、超前，最後他雖化解3個局點，仍以22比24讓出，也讓對手扳平局數。

決勝局王子維氣力放盡，開賽就陷入2比8劣勢，在一路落後下，最終以10比21棄守，遭對手逆轉吞敗。（編輯：屈享平）1111028