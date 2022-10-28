9連敗後每場都像季後賽 葉總：不帶伍鐸是艱難決定

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊季後挑戰賽帶著1敗劣勢，但總教練葉君璋卻認為9連敗時更艱難，「從那時起的每一戰都像季後賽」，也坦言不帶伍鐸進季後挑戰賽是艱難的決定。

中華職棒4戰3勝制季後挑戰賽29日在台中洲際棒球場開打，中信兄弟為下半季冠軍、保送1勝，味全龍隊前2戰有非贏不可的壓力，但總教練葉君璋卻認為，季後挑戰賽準備上跟平時沒有太大的不同，反而是9連敗那一陣子最難熬。

龍隊下半季拚戰績關鍵時期卻在9月遇到大低潮、吞下9連敗，葉君璋表示，那時候真的很辛苦，從9連敗再一路拚到季後賽、差不多就是季後賽的感覺了，既然打入季後賽了，就用同樣的方式去面對。

葉君璋也提到，龍隊第2年打一軍例行賽，很多事情對球員來說都很新鮮，就像季後挑戰賽一樣，「我們常常遇到沒有遇過的事情，季後挑戰賽只是其中一樣而已」。

昨天公布季後挑戰賽28人名單，龍隊最後帶入3名洋投，捨棄伍鐸、選擇僅在一軍1場出賽紀錄的洋投霸曼，葉君璋直言：「是艱難的決定。」

葉君璋表示最後取捨的關鍵是功能性，霸曼可以先發、後援，對其他球隊來說也是相對陌生的投手，伍鐸整年對球隊的貢獻很大，教練團有跟他溝通、討論，伍鐸也是一個成熟的球員，了解目前球隊的狀況，以目前球隊的情況來說，霸曼算是一個不錯的選擇。（編輯：陳政偉）1111028