T1特攻多點開花攻勢 開幕戰主場打爆海神

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（中央社記者龍柏安台北29日電）T1新北中信特攻本季來勢洶洶，今天在主場開幕戰面對衛冕軍高雄全家海神，靠著多點開花攻勢，終場109比87輕取對手，也在本季首秀開出亮麗紅盤。

台灣運彩xT1聯盟今天在新莊體育館進行第2季開幕戰，由新北中信特攻迎戰來訪的高雄全家海神，特攻在立陶宛籍楊艾德（Edgaras Zelionis）22分、6籃板領軍下，「黑豹」阿巴西也有17分進帳，全場最多領先超過30分，輕鬆拿下本季首勝。

特攻本季來勢洶洶，季外除大刀闊斧補強，吸收了黃金世代長人「大房東」曾文鼎，外援人選也鎖定以攻守全能的歐陸洋將，季前在跨聯盟籃球邀請賽更是拿下亞軍，開季首戰也打出全新面貌。

上季奪得T1聯盟史上第一冠的海神，爭冠班底幾乎全數續留，今天即便團隊籃板球以54比37遠優於對手，無奈團隊三分準星盡失，全隊累計33投僅中4，命中率僅12.1%，加上全隊累計發生23次團隊失誤，都是拖垮球隊的主因之一。

海神今天以洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的18分、15籃板最高，本土一哥胡瓏貿也有13分進帳，球隊進攻發動機布銳克曼（Jason Brickman）雖也有10分、7籃板與2助攻，卻發生全隊最多的6次失誤。

特攻今天在賽季開幕戰勝場就順利開胡，明天下午2時將在主場再戰本季可望華麗變身的台南台鋼獵鷹，全力爭取開季連勝。（編輯：張芷瑄）1111029