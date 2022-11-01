德國海洛羽球公開賽 周天成晉級16強

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）德國海洛羽球公開賽今天開打，台灣羽球一哥周天成男單首輪在拿下首局後，次局克服最多落後7分的劣勢，以21比12、21比16擊敗世錦賽銅牌、中國選手趙俊鵬，晉級16強。

世界排名第4的周天成上週法國公開賽首輪出局，本週轉戰在德國舉行的海洛羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，名列大會第3種子，今年曾在台北公開賽封王的他，將尋求本季第2冠。

周天成今天男單首輪出戰排名第19的中國選手趙俊鵬，兩人前一次交手已是2016年澳門公開賽，周天成當時以直落2落敗。

雙方睽違近6年再度碰頭，首局前段4度戰成平手，周天成在9比8領先情況下，拉出7比1攻勢甩開對手，僅花12分鐘就以21比12搶下首局。

周天成次局遭遇亂流，一度以3比10落後，所幸及時回穩，扳成11比11平手，隨後穩住陣腳，以21比16勝出。

周天成16強賽對手將是日本好手常山幹太，儘管生涯對戰紀錄，周天成以5勝2敗占上風，但兩人最近一次在去年法國公開賽冠軍戰對決，周天成當時3局惜敗，這次將尋求甜蜜復仇。

另外，台灣女雙組合胡綾芳與林筱閔稍早以21比11、21比9擊退印度組合佛羅斯特（Kate Frost）與萊恩（Moya Ryan），收下16強門票。（編輯：陳政偉）1111101