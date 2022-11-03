許玟琪3局成功闖關 德國海洛羽賽挺進8強

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（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣羽球好手許玟琪今天在德國海洛羽球公開賽女單次輪，以21比11、19比21、21比15擊敗世界排名第17的泰國好手猜萬，順利晉級8強。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

世界排名第32的許玟琪是台灣女單排名僅次一姐戴資穎後最高的球員，上一站她在法國公開賽首輪就強碰戴資穎，以直落二吞敗出局。

這次德國海洛公開賽，許玟琪首輪先以直落二橫掃法國選手瓦約（Yaelle Hoyaux），次輪則遭遇現年21歲、曾在2018年青年奧運女單鍍銅的泰國女將猜萬（Lalinrat Chaiwan）。

許玟琪2週前才和猜萬在丹麥羽球公開賽首輪交鋒，當時許玟琪歷經3局大戰，有驚無險淘汰對手闖關，今天再次碰頭戰況也宛如複製上回交手，許玟琪同樣歷經3局擺脫對手糾纏過關。

今天開局許玟琪展現絕佳狀態，在7比8落後下連拿5分超前，接著又在14比11微幅領先之際，再靠一波7比0攻勢「甩尾」，以21比11率先拿下。

次局泰半由許玟琪保持領先，不料她在局末未能守住18比16優勢，反以19比21遭對手逆轉，戰線也被拖入第3局。

所幸決勝局許玟琪沒有重蹈覆轍，她在12比11微幅領先時，靠著一波7比2攻勢拉開差距，也奠定勝基，最終以21比15取得對戰2連勝，並拿下8強門票，下一輪她將遭遇世界排名第12的日本名將奧原希望。（編輯：張雅淨）1111103