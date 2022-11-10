賴副總統出席體育推手獎 盼巴黎奧運寫下佳績

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（中央社記者龍柏安台北10日電）副總統賴清德今天出席111年度體育推手獎表揚典禮並擔任頒獎嘉賓，他在致詞時除感謝企業界出錢出力，讓台灣選手在國際舞台發光發熱，也期盼選手們在巴黎奧運創下佳績。

今年邁入第14年的體育推手獎，今天下午在台北美福大飯店舉行表揚典禮。今年度共表揚55個獲獎單位，共計有91個獎項，賴副總統除感謝贊助及推廣體育活動的企業、團體與個人，也稱這些幕後英雄是台灣體育運動最重要的「推手」。

賴副總統表示，台灣選手在國際上的表現沒有讓人失望，包括雅加達－巨港亞運、東京奧運，都創下了最佳成績；今年世界運動會台灣也拿下1金、6銀、6銅，成功超越上屆。

2024巴黎奧運的部分比賽項目，包括資格賽與積分賽都已啟動。賴副總統指出，過去的黃金計畫在東京奧運獲得良好成效，因此接下來也會替巴黎奧運設定目標，期盼選手能再創佳績。

今年的推手獎頒獎典禮，體育署邀請東京奧運空手道銅牌女將文姿云客串主持人，並搭配名主播張立群，帶給大家耳目一新的感受。

奧運男雙金牌得主王齊麟今晚將前往澳洲參加澳洲羽球公開賽。他今天帥氣登台獻唱，帶動現場氣氛，也唱出對體育推手們的感恩之情。

體育署表示，今年度各方踴躍參與，總收件數達99件，共計有55個獲獎單位，其中包含贊助類71件、推展類18件及特別類2件。（編輯：屈享平）1111110